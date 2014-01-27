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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 13:26 BJT

路透基点：华润电力一笔港元贷款吸引到大量牵头行参与--RLPC

路透香港1月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，华润电力控股有限公司一笔港元贷款吸引八到九家银行组成牵头行集团。

据消息人士称，还有一家或两家银行正在等待审批，加入该牵头行兼簿记行集团。迄今为止，牵头行集团成员包括：中国建设银行、澳洲联邦银行(CBA)、工银亚洲、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行和新加坡大华银行。

消息人士表示，这笔五年期子弹式贷款最高综合收益料约为175个基点，组建银团阶段利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码约153基点。

最早可能于本周开始组建银团。

筹得资金用于再融资和一般公司用途。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)
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