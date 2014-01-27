重发-韩股业绩：LG电子第四季营业利润翻倍，受电视销售强劲提振

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
(重发以跟上红条)
路透首尔1月27日 - 韩国LG电子 第四季获利成长一倍，优于分析师预估，公司在美国感恩节后购物旺季强劲促销，提振了电视销售，抵销手机部门的小幅亏损。
LG电子周一公布，10-12月营业利润2,380亿韩元(2.20亿美元)。
汤森路透I/B/E/S访问的35名分析师平均预估为2,230亿韩元，上年同期和7-9月当季分别为1,170亿和2,180亿韩元。
LG电子称，电视业务营业利润达到1,740亿韩元，远高于上年同期的8,000万韩元。
但LG电子移动业务遭遇430亿韩元营业亏损，上年同期为获利560亿韩元。这是由于该公司在推广G2和G Pro等智能手机旗舰产品方面的支出增加。该公司是全球销量第三大的手机厂商，仅次于三星电子和苹果 。(完)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。