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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 16:07 BJT

更正-香港股市：早盘重挫逾2%至五个月低点，在重要支撑位下方继续下行

(更正：英文有误，恒生指数跌破200日移动均线的时间应为上周五，非周一)

路透香港1月27日 - 香港股市周一早盘挫跌至五个月最低水准，随普遍遭遇卖压的亚洲市场走势挫低，因在流动性和中国经济增长之外，新兴经济体又成为市场新的疑虑焦点。

恒生指数 下滑2.1%至21,987.7点，进一步跌破目前切入在22,494.7点的200日移动均线切入位。恒指上周五收盘跌破该水准，为五个月来首次。

恒生国企指数 亦重跌2.3%。

“这可能是大幅跌势的开头，当前我不会急着低接。”交银国际首席中国策略师洪灏称。“未来二至四周我会较为保守。”(完)
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