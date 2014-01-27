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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 15:22 BJT

新债招标：中国进出口行五年债利率5.48%，三年5.38%--业内人士

路透上海1月27日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标的五年和三年期固息债，中标利率分别为5.48%和5.38%，同时招标的两年期品种，加权利率为5.2673%。

业内人士并透露，上述三期债相应投标倍数分别为2.52倍、2.03倍和2.8倍。另外，美国式招标的两年期债边际利率为5.29%。

上述三期债为进出口行今年第三至五期债，具体发行条款如下：

第3期 第4期 第5期

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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 三年固息 两年固息

招标时间 1月27日14:00-15:00

招标方式 单一利率(荷兰式) 单一利率(荷兰式) 多重利率(美国式)

缴款日/起息日 1月28日 2月14日 2月17日

分销期 1月27日-1月28日 1月27日-2月14日 1月27日-2月17日

上市日 2月8日 2月20日 2月21日

基本承销额 均无

承揽费 发行总额0.10% 发行总额0.05% 发行总额0.05%

--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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