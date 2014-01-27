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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 17:06 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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*中国北车      100       20     6   1/27簿记建档    中信银行     AAA     1/28    1/29
 
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*浙江农村       3.4     1.7     12   2/8-2/10簿记   工商银行     AA-     2/11    2/12
发展集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*武汉城建投资 20        20    10    2/12簿记建档    交通银行    AA+      2/13     2/14
开发集团       (附第5年发行人利率选择权和投资者回售权)                                    
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中科英华       4.5       4.5   3    2/10簿记建档   国泰君安证券 AA-      2/11     2/12
                                         广发银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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