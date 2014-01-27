《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国北车 100 20 6 1/27簿记建档 中信银行 AAA 1/28 1/29 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *浙江农村 3.4 1.7 12 2/8-2/10簿记 工商银行 AA- 2/11 2/12 发展集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *武汉城建投资 20 20 10 2/12簿记建档 交通银行 AA+ 2/13 2/14 开发集团 (附第5年发行人利率选择权和投资者回售权) ======================================================================================= 中科英华 4.5 4.5 3 2/10簿记建档 国泰君安证券 AA- 2/11 2/12 广发银行 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)