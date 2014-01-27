中国钢铁：铁矿石未来需求仍将趋于增长的格局不会变--发改委

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透北京1月27日 - 中国国家发改委网站周一刊文称，总体来看，中国铁矿石未来需求仍将趋于增长的格局不会变、铁矿石长期依赖进口的格局不会变、国际铁矿石资源垄断程度进一步提高的格局不会变。
文章援引专家的建议称，在海外铁矿石资源的开发策略上，通过互相参股、矿价与钢价的利益平衡划分、共建矿山和钢厂等方式，形成上下游产业合作的新模式，在海外建立长期有效的多元化、多渠道、多方式的稳定的铁矿石供应格局。
同时应采取更加市场化的方式，通过集合金融机构、国内外的铁路建设企业、港口建设、能源供应企业甚至民间力量，成立矿石及大宗原材料产业投资基金，支持中国企业进行海外矿石资源开发。
此外，可考虑加大支持中国企业在境外建设钢厂和重化工业等企业，减少国内对铁矿石的消耗需求。
文章称，随着中国铁矿石需求的增大，铁矿石对外依存度逐年提高，与此同时国际铁矿石价格也一路攀升。作为全球最大的钢铁生产与铁矿石进口国，保证铁矿石资源供应、增强中国企业在全球铁矿石贸易定价中的话语权，因此要加强中国铁矿石资源保障战略的顶层设计。
中国2013年进口铁矿石8.2亿吨，增长10.2%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30