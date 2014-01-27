中国钢铁：铁矿石未来需求仍将趋于增长的格局不会变--发改委

路透北京1月27日 - 中国国家发改委网站周一刊文称，总体来看，中国铁矿石未来需求仍将趋于增长的格局不会变、铁矿石长期依赖进口的格局不会变、国际铁矿石资源垄断程度进一步提高的格局不会变。

文章援引专家的建议称，在海外铁矿石资源的开发策略上，通过互相参股、矿价与钢价的利益平衡划分、共建矿山和钢厂等方式，形成上下游产业合作的新模式，在海外建立长期有效的多元化、多渠道、多方式的稳定的铁矿石供应格局。

同时应采取更加市场化的方式，通过集合金融机构、国内外的铁路建设企业、港口建设、能源供应企业甚至民间力量，成立矿石及大宗原材料产业投资基金，支持中国企业进行海外矿石资源开发。

此外，可考虑加大支持中国企业在境外建设钢厂和重化工业等企业，减少国内对铁矿石的消耗需求。

文章称，随着中国铁矿石需求的增大，铁矿石对外依存度逐年提高，与此同时国际铁矿石价格也一路攀升。作为全球最大的钢铁生产与铁矿石进口国，保证铁矿石资源供应、增强中国企业在全球铁矿石贸易定价中的话语权，因此要加强中国铁矿石资源保障战略的顶层设计。