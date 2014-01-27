更新版 1-台湾股市：大跌1.58%封关因忧虑美购债续缩减，料进入中期整理

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 因忧虑美联储持续缩减购债，亚股纷纷大跌
* 封关日长黑格局将令台股进入中期整理
* 区间预估先看8,350-8,550点 (新增台股细节以及分析师评论)
路透台北1月27日 - 台湾股市周一随亚洲股市大跌1.58%封关。市场再度预期美联储将在本周的会议上缩减购债，亚股大跌。分析师表示，今日的长黑将令台股进入中期整理。
台湾加权股价指数 收跌1.58%至8,462.57点；成交初值 为991.57亿台币，上日修正后为837.44亿。
新光投信谢学云协理说，〞美股跌破季线进入中期整理，陆股进入偏弱修正，台股很难独强，系统风险升高下将进入中期整理格局。〞
他表示，由于台股接下来就要放农历春节假期，股市后续走势将视美联储会议结果对美股的影响。由于今日的大跌已破坏多头格局，未来4-8周股市将进入中期整理格局，下档先看季线8,400点和半年线约8,300点的支撑强度。
兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，原本各方期待今日蛇年封关能够有好兆头，不料美股上周五的长黑格局等于头部已确立，若美股跌势能够止住，则有利台股止稳跌势，今年第一季不易再有行情。
台湾股市今日封关，28-29日仍可进行款券交割事宜，29日为农历年前的最后一个上班日，2月5日金融市场新春开红盘。分析师预期，开红盘后台股的区间料在8,350-8,550点。
周一亚洲股市重挫，日圆兑美元则升至七周高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)料继续缩减购债，以及中国信贷收紧引燃对于经济成长放缓的担忧，新兴市场仍承压。
本地时间13:49，日本股市 走跌2.54%、大陆沪综指 跌0.57%；韩国股市 跌1.22%，香港恒生指数 则跌1.89%。(完)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30