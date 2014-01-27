更新版 1-台湾股市：大跌1.58%封关因忧虑美购债续缩减，料进入中期整理

* 因忧虑美联储持续缩减购债，亚股纷纷大跌

* 封关日长黑格局将令台股进入中期整理

* 区间预估先看8,350-8,550点 (新增台股细节以及分析师评论)

路透台北1月27日 - 台湾股市周一随亚洲股市大跌1.58%封关。市场再度预期美联储将在本周的会议上缩减购债，亚股大跌。分析师表示，今日的长黑将令台股进入中期整理。

台湾加权股价指数 收跌1.58%至8,462.57点；成交初值 为991.57亿台币，上日修正后为837.44亿。

新光投信谢学云协理说，〞美股跌破季线进入中期整理，陆股进入偏弱修正，台股很难独强，系统风险升高下将进入中期整理格局。〞

他表示，由于台股接下来就要放农历春节假期，股市后续走势将视美联储会议结果对美股的影响。由于今日的大跌已破坏多头格局，未来4-8周股市将进入中期整理格局，下档先看季线8,400点和半年线约8,300点的支撑强度。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，原本各方期待今日蛇年封关能够有好兆头，不料美股上周五的长黑格局等于头部已确立，若美股跌势能够止住，则有利台股止稳跌势，今年第一季不易再有行情。

台湾股市今日封关，28-29日仍可进行款券交割事宜，29日为农历年前的最后一个上班日，2月5日金融市场新春开红盘。分析师预期，开红盘后台股的区间料在8,350-8,550点。

周一亚洲股市重挫，日圆兑美元则升至七周高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)料继续缩减购债，以及中国信贷收紧引燃对于经济成长放缓的担忧，新兴市场仍承压。