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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 14:04 BJT

日本股市：日经指数与东证指数双双收挫逾2.5%

路透东京1月27日 - 日本股市日经指数 周一收低2.51%，报15,005.73点。东证股价指数 下滑2.80%，报1,229.23点。(完)
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