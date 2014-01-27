日本股市：日经指数与东证指数双双收挫逾2.5%

《技术解析》据趋势线及费波纳奇预测分析，现货金目标位仍为1,265

该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。