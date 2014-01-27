《路透基点特写》2013年亚太地区项目融资成长40%，至1,124亿美元

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透1月27日 - 2013年亚太地区(除日本外)项目融资贷款金额总计1,124亿美元，较上年的801亿美元增长40%。一系列交易推动了增势，包括越南Nghi Son炼厂与石化项目金额50亿美元贷款，以及澳洲Victoria脱盐项目37.5亿澳元(32.6亿美元)的再融资贷款。
随着银行在融资成本下降之际追逐有限机会，项目融资贷款的利润率与其他行业一样也出现了下滑。项目融资人士表示，一般而言，一笔10年期商业无担保的银行融资，利润率在300基点附近。
Nghi Son融资案在开展数年后终于在6月结案。这笔交易包含六笔出口信贷机构的担保贷款、来自日本国际协力银行一笔16.5亿美元的直接贷款，以及来自韩国输出入银行的一笔6亿美元直接贷款。
在马来西亚，国内债券市场依然是项目融资的主要来源。马来西亚Tenaga Nasional子公司TNB Northern Energy发行了规模16.25亿马币(4.86亿美元)的伊斯兰债券来为Prai电站建设融资。该公司12月宣布将筹集40亿马币为1,000MW的火电项目3A筹资。
与此同时，用于支持力拓旗下蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的融资遇到阻碍，此前在蒙古政府要求提高项目利润分成后，力拓暂停了这个项目。融资的规模是44.5亿美元，是蒙古历史上最大规模的项目贷款，期限是12年。
在所涉及的债务融资总额中，有25亿美元将是来自国际金融公司(IFC)、欧洲复兴开发银行(EBRD)与Multilateral Investment Guarantee Agency的担保贷款。EBRD与像美国进出口银行、Development Canada等的出口信用机构，则以直接贷款形式提供了19.5亿美元。
多家银行正准备参与50亿美元的印尼Sumsel 9与10独立电力项目。入围名单已缩减到八个团队，将于2月提交投标方案。胜出团队将有12个月安排财务需求，融资案将因而推后到2015年。越南一些电力项目预计也会举行招标。
在澳洲，融资主力是一些公民营合作项目，比如悉尼31亿美元的西北铁路线项目，4.455亿美元的珀斯体育场，以及墨尔本53亿美元的East West Link隧道项目。Roy Hill Holdings Pty Ltd的铁矿石项目融资案将于2014年第一季完成，规模70亿美元，届时项目融资总金额又将获得提升。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。