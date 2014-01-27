中国资管：上周银行理财产品发行504款，公布的到期产品均达最高预期收益率

路透北京1月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（1月18-24日）45家银行共发行了504款理财产品，发行银行数较上期报 告减少5家，产品发行量减少70款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共122款，市场占比为24.21% ；非保本型理财产品共382款，市场占比为75.79%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 217 -27 其中：人民币 210 5.59% 外币 7 3.10% 组合投资类 270 5.76% -37 融资类 4 6.29% +1 结构性产品 13 7.04% -7 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 17 4.44% 4.19% 1个月至3个月（含） 292 5.67% 5.75% 3个月至6个月（含） 125 5.86% 5.56% 6个月至1年（含） 64 5.70% 5.72% 1年以上 6 6.49% 7.88% 没有无固定期限产品发行 上周29家银行共发行了210款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为366天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.70%，与上期报告相比最低预期收益率持平 ，最高预期收益率下滑10个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 10 4.76% 4.24% 1个月至3个 138 65.71% 5.63% 月 3个月至6个 43 20.48% 5.78% 月 6个月至1年 19 9.05% 5.66% 1年以上 0 -- -- 上周3家银行共发行7款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财产 品7款，平均预期收益率为3.10%。 **公布的到期产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有921款产品到期，在148款公布了到期收益率的产品中，所 有产品均实现最高预期收益率。 到期收益率最高的产品为兴业银行 发行的“2013年第六期万利宝私人银行 人民币理财产品”，该组合投资类产品投资期限365天，到期实现年化8.05%的收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债 券和货币市场工具类产品402款，结构性产品54款，其中人民币债券类产品平均到期收益率 为4.92%，较上期报告下滑5个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.14%，较上期报告 上升54个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有29款，所有产品均为人民币产品。 截至01月23日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有 97款（占比4.85%），所有产品近一年的平均净值增长率为0.69%。其中，花旗银行的“百达 基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为57.44%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%）近 一年累计收益率为正，中信银行 的“QDII中信理财3号人民币”产品 以14.06%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有89 款产品（占比46.82%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 谢衡; 审校 林高丽)