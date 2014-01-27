中国资管：上周银行理财产品发行504款，公布的到期产品均达最高预期收益率

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透北京1月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（1月18-24日）45家银行共发行了504款理财产品，发行银行数较上期报 告减少5家，产品发行量减少70款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共122款，市场占比为24.21% ；非保本型理财产品共382款，市场占比为75.79%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 217 -27 其中：人民币 210 5.59% 外币 7 3.10% 组合投资类 270 5.76% -37 融资类 4 6.29% +1 结构性产品 13 7.04% -7 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 17 4.44% 4.19% 1个月至3个月（含） 292 5.67% 5.75% 3个月至6个月（含） 125 5.86% 5.56% 6个月至1年（含） 64 5.70% 5.72% 1年以上 6 6.49% 7.88% 没有无固定期限产品发行 上周29家银行共发行了210款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为366天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.70%，与上期报告相比最低预期收益率持平 ，最高预期收益率下滑10个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 10 4.76% 4.24% 1个月至3个 138 65.71% 5.63% 月 3个月至6个 43 20.48% 5.78% 月 6个月至1年 19 9.05% 5.66% 1年以上 0 -- -- 上周3家银行共发行7款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财产 品7款，平均预期收益率为3.10%。 **公布的到期产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有921款产品到期，在148款公布了到期收益率的产品中，所 有产品均实现最高预期收益率。 到期收益率最高的产品为兴业银行 发行的“2013年第六期万利宝私人银行 人民币理财产品”，该组合投资类产品投资期限365天，到期实现年化8.05%的收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债 券和货币市场工具类产品402款，结构性产品54款，其中人民币债券类产品平均到期收益率 为4.92%，较上期报告下滑5个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.14%，较上期报告 上升54个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有29款，所有产品均为人民币产品。 截至01月23日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有 97款（占比4.85%），所有产品近一年的平均净值增长率为0.69%。其中，花旗银行的“百达 基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为57.44%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%）近 一年累计收益率为正，中信银行 的“QDII中信理财3号人民币”产品 以14.06%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有89 款产品（占比46.82%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 谢衡; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30