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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 14:26 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行504款，公布的到期产品均达最高预期收益率

路透北京1月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（1月18-24日）45家银行共发行了504款理财产品，发行银行数较上期报
告减少5家，产品发行量减少70款。
 
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共122款，市场占比为24.21%
；非保本型理财产品共382款，市场占比为75.79%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     217                       -27
    其中：人民币         210        5.59%
           外币            7        3.10%
    组合投资类           270        5.76%          -37
    融资类                 4        6.29%           +1
    结构性产品            13        7.04%           -7
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     17       4.44%         4.19%                  
    1个月至3个月（含） 292       5.67%         5.75%                  
    3个月至6个月（含） 125       5.86%         5.56%                 
    6个月至1年（含）    64       5.70%         5.72%                  
    1年以上              6       6.49%         7.88%                 
    没有无固定期限产品发行

    上周29家银行共发行了210款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长
为366天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.70%，与上期报告相比最低预期收益率持平
，最高预期收益率下滑10个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款  占比    平均预期年收益率
              ）                    
 1个月以下    10             4.76%  4.24%
 1个月至3个   138           65.71%  5.63%
 月                                 
 3个月至6个   43            20.48%  5.78%
 月                                 
 6个月至1年   19             9.05%  5.66%
 1年以上      0               --    --
 
    上周3家银行共发行7款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财产
品7款，平均预期收益率为3.10%。
      
    
    **公布的到期产品均实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有921款产品到期，在148款公布了到期收益率的产品中，所
有产品均实现最高预期收益率。
    
    到期收益率最高的产品为兴业银行 发行的“2013年第六期万利宝私人银行
人民币理财产品”，该组合投资类产品投资期限365天，到期实现年化8.05%的收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债
券和货币市场工具类产品402款，结构性产品54款，其中人民币债券类产品平均到期收益率
为4.92%，较上期报告下滑5个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.14%，较上期报告
上升54个基点。
    
   上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有29款，所有产品均为人民币产品。
    
   截至01月23日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有
97款（占比4.85%），所有产品近一年的平均净值增长率为0.69%。其中，花旗银行的“百达
基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为57.44%。
    
   从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%）近
一年累计收益率为正，中信银行  的“QDII中信理财3号人民币”产品
以14.06%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有89
款产品（占比46.82%）近一年累计收益率为正。（完）

 (整理 谢衡; 审校 林高丽)
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