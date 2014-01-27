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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 14:24 BJT

韩国股市：下跌1.6%至五个月收盘低位，受新兴市场疑虑打压

路透首尔1月27日 - 韩国股市周一下挫1.6%至五个月低位，在中国信贷收紧及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周进一步缩减刺激举措规模之际，新兴市场遭逢卖压，投资人感到不安。

韩股综合股价指数 收低1.6%，至1,910.34点，为8月29日以来最低收盘水准。今年初以来韩股已跌逾5%。

外资卖超韩股5,146亿韩元，为12月12日以来单日最大卖超金额。

外资大量撤出打击市场重量级个股。SK电讯 和三星SDI 分别挫低3.3%和5%。(完)
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