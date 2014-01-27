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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 14:28 BJT

日本股市：日经跌至两个月低位，因新兴市场疑虑推升日圆

近期推出的JPX-Nikkei Index 400 下跌2.8%至11,103.87点。(完) 　　
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