《交易视点》无需高估中诚信托事件对中国债市冲击--中信证券

路透北京1月27日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，中诚信托30亿矿产信托产品最终通过一定方式完成兑付的概率较高。而由于国内债市较强道德风险预期及与整体信用体系相对隔离。因此无需过度高估此次事件对债市冲击。

如果该信托产品出现违约，可能对市场民营类高收益债有一定负面影响。

**短融有配置价值**

上周资金面的表现归功于央行在公开市场的大规模投放，市场对于春节期间资金面趋紧的担忧因而明显缓解，推动了资金面的明显宽松。

从未来趋势看，在央行公开市场操作的保驾护航下，春节前资金面可能维持相对平稳的状态，对短融市场形成一定支撑。

春节后，受现金走款回归的推动，资金面面临的压力可能趋于缓解，但是同样需要关注春节后央行公开市场操作转而回收流动性的负面影响，而市场情绪也可能因央行公开市场操作的变动而有一定波动。

整体来看，资金利率可能维持相对偏高的状态，这在一定程度上限制了短融收益率的下行空间，但考虑到相对较高的绝对收益率水平，短融产品仍然具有一定配置价值。

**获利回吐盘可能涌现，节后存调整风险**

由于中票收益率下行幅度不及同期限政策性金融债，信用利差有所扩大，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差达到50-60BP的水平。

对于市场的未来趋势，考虑到本轮行情很大程度上由央行节前大规模投放流动性推动，在基本面未有明显下行的背景下，央行政策很难明显趋于宽松。

因此同样需要关注春节后央行可能转而回笼资金及其对市场情绪的影响，加之获利回吐盘可能逐渐涌现，需要关注节后市场转而调整的风险，收益率可能回归高位震荡的走势。

从中期看，考虑到年初以来物价上行有一定缓解，1-2月通胀水平可能低于市场预期，同时自4季度以来相对趋紧的货币政策对于基本面的紧缩效应可能将逐渐显现，市场可能因而有一定程度走强。

**无需过度高估诚信托事件对债市冲击**

近期市场对中诚信托 30 亿矿产信托产品兑付危机关注度明显提升，目前来看，市场对于该信托产品是否能兑付以及如何对付已经有多个版本。

从该产品本身来看，考虑到较高的市场关注度以及对工行、中诚信托等相关主体商誉的影响，我们认为最终通过一定方式完成兑付的概率较高。

对于债券市场来说，无论最终的结果如何，由于国内债券市场较强的道德风险预期以及在整体信用体系中相对隔离的地位。我们认为无需过度高估此次事件对于债券市场的冲击，如果该信托产品出现违约，可能对市场民营类高收益债有一定负面影响。

但幅度可能较为有限，如果该信托产品最终实现兑付，可能更加刺激市场对于政府救助的预期，推动高收益债市场形成一定行情。

**个券点金**

上周共有49只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量 561.1 亿元。

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