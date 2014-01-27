《中国债市每日综述》跨节资金紧但央行有望再输血，现券维持强势震荡

* 现券和IRS波动均不大

* 跨节资金仍紧俏，但对央行再输血预期乐观

* 券价维持震荡，守住上日涨势成果

* 口行三期新债延续火热势头，一级市场仍强于二级

路透上海1月27日 - 中国银行间债市周一现券和IRS波动均不大。尽管跨春节资金供给仍存一定缺口，主要期限回购利率多走高，但市场对央行公开市场继续输血仍存乐观预期，券价守住上日一波强势上行的成果，市况较为均衡。

而新债市场仍延续此前的火热势头，下午招标的进出口银行三期债定位均偏低，不过二级市场尚未出现跟随步伐，年初以来一级市场强于二级市场的格局仍在延续。

“昨天收益率下的挺厉害，今天跟昨天差不多吧，资金是比较紧，不过银行真的是有需求，央行肯定会给。而且最近外围（债市）涨幅比较大，也有一定推动作用，”上海一券商交易员称。

美国公债价格周五上涨，指标公债收益率触及近两个月低位，因担忧中国信贷状况进一步收紧，以及忧虑阿根廷将爆发货币危机，投资人买入美国公债避险。

他进一步表示，最近债市来自外资的买盘比较旺盛，显示其对后市较为看好。而短期内市场延续稳中偏强的问题不大，但节后公开市场逆回购大量到期后，央行如何操作，将亮出下一阶段的政策态度，亦将决定债市的下一步走向。

“大家都认为央行态度有点微变，但变到什么程度还需要节后观察，”他认为。

业内人士稍早透露，进出口银行下午招标的五年和三年期固息债，中标利率分别为5.48%和5.38%，同时招标的两年期品种，加权利率为5.2673%。三期债相应投标倍数分别为2.52倍、2.03倍和2.8倍。

剩余期限约6.73年的固息国债130020券最新成交收益率 在4.40%，上日(周日)尾盘为4.41%。

人民币利率互换(IRS，回购利率Repo基准) 周一短端窄幅波动，长端持稳。交易员表示，虽然资金面再一步趋紧，不过机构对明日央行将通过公开市场“放水”的预期较浓，惟需关注施援力度。

**跨节资金供不应求**

银行间市场今日流动性紧势有所加重，跨节资金尤其供不应求，主要质押式回购加权利率 中，隔夜至14天品种均向上攀升，幅度均超10个基点(bp)。

交易人士并表示，虽然资金面在近两日逐步收紧，不过机构情绪尚稳定，不在少数参与者预期央行考虑春节取现需求、逆回购到期等因素，明日公开市场有望再输血，但扶持力度待观察。

“现在是从隔夜到跨节的资金都有人要，但不好借。有一部分没借到14天，已经改成借隔夜了。”上海一券商交易员称。

华南一银行交易员认为，大家还是倾向认为明天央行肯定会放的，“明天还有(逆回购)到期嘛，如果央行不放，资金面就崩溃了。”不过她提到，春节前流动性压力能否逐渐缓解还待看明日央行扶助的力度。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中发生变化的是，逆回购中七天期品种缺席未报，21天期品种由上周的可报两次需求，减为一次。

据路透统计，明日公开市场将有750亿元人民币的逆回购到期。

中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.512元，较上日结算价大涨0.368元，或0.40%。

因春节假期调休，上周日(26日)银行间债券市场正常开市，银行等机构当日可开展交易；不过当日证券交易所休市，券商、基金等休假要以证券交易所时间为主。

1月31日至2月6日为中国春节假期，各市场均休市。

北京时间16:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.6287 4.4359 +19.28

七天 4.9623 4.8441 +11.82

14天 6.6263 6.4104 +21.59

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0650 5.0350 -97.00

七天 9.4950 7.9900 +150.50

14天 5.8000 5.0100 +79.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.5200 4.4100 +11.00

七天 4.6500 4.7200 -7.00

14天 6.0000 6.5000 -50.00

Shibor

其中:隔夜 4.5340 4.4000 +13.40

七天 4.6890 4.7170 -2.80

三个月 5.5989 5.5962 +0.27

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