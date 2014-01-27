中国资管：上周16款集合信托产品发行，发行量大幅减少五成

路透北京1月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（1月18日-24日）共有11家信托公司发行了16款集合信托产品，发行量环比减少16款，降幅50.00%。

16款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.97亿元，环比下降0.23亿元，降幅为10.66%。上周发行的信托产品总计划募集规模为31.44亿元，环比下降38.95亿元，降幅为55.33%。

其中，募集规模最大的是爱建信托发行的“上海国际生态商务区项目股权投资集合资”，募集规模为5.00亿元，这是一款房地产领域组合运用类产品。

从期限上看16款新发行产品中，共有14款公布了期限，平均期限18.64个月，环比缩短3.32个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 9.45% +0.50个百分点

21个月期 1 10.00%

24个月期 7 9.47% -0.59个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了7款，房地产领域产品发行了5款，基础设施领域产品发行了3款，金融领域产品发行了1款。

从资金运用方式来看贷款运用类产品发行了5款，权益投资类产品发行了4款，股权投资类产品和组合运用类产品各发行了3款，债权投资类产品发行了1款。

**成立集合信托产品34款**

上周共有21家信托公司成立了34款集合信托产品，成立数量环比增加3款，增幅9.68%。

34款成立产品中，21款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.84亿元，环比下降0.59亿元，降幅为41.29%。

其中，湖南信托成立的“湘财源2014-1号项目集合资金信托计划（A期）”募集资金规模最大，达2.00亿元。

共有18款新成立产品公布了期限，平均期限23.67个月，环比缩短10.46个月。本周共有13款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.96%，环比下跌1.42个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了13款，房地产领域和金融领域产品各成立了5款，工商企业和基础设施领域产品各成立了4款，其他领域产品成立了3款。