中国资管：上周16款集合信托产品发行，发行量大幅减少五成

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透北京1月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（1月18日-24日）共有11家信托公司发行了16款集合信托产品，发行量环比减少16款，降幅50.00%。
16款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.97亿元，环比下降0.23亿元，降幅为10.66%。上周发行的信托产品总计划募集规模为31.44亿元，环比下降38.95亿元，降幅为55.33%。
其中，募集规模最大的是爱建信托发行的“上海国际生态商务区项目股权投资集合资”，募集规模为5.00亿元，这是一款房地产领域组合运用类产品。
从期限上看16款新发行产品中，共有14款公布了期限，平均期限18.64个月，环比缩短3.32个月。
上周发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 6 9.45% +0.50个百分点
21个月期 1 10.00%
24个月期 7 9.47% -0.59个百分点
从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了7款，房地产领域产品发行了5款，基础设施领域产品发行了3款，金融领域产品发行了1款。
从资金运用方式来看贷款运用类产品发行了5款，权益投资类产品发行了4款，股权投资类产品和组合运用类产品各发行了3款，债权投资类产品发行了1款。
**成立集合信托产品34款**
上周共有21家信托公司成立了34款集合信托产品，成立数量环比增加3款，增幅9.68%。
34款成立产品中，21款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.84亿元，环比下降0.59亿元，降幅为41.29%。
其中，湖南信托成立的“湘财源2014-1号项目集合资金信托计划（A期）”募集资金规模最大，达2.00亿元。
共有18款新成立产品公布了期限，平均期限23.67个月，环比缩短10.46个月。本周共有13款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.96%，环比下跌1.42个百分点。
从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了13款，房地产领域和金融领域产品各成立了5款，工商企业和基础设施领域产品各成立了4款，其他领域产品成立了3款。
从资金运用方式来看，证券投资类产品成立了13款，组合运用和贷款运用类产品各成立了5款，权益投资类产品成立了4款，债权投资类产品成立了3款，股权投资类产品成立了1款，其他类产品成立了3款。（完） (整理 谢衡; 审校 杨淑祯)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30