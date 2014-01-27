《交易视点》中国转债反弹有望延续，建议速战速决--中信证券

路透北京1月27日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，中国转债市场出现久违的回暖，我们看好后市跟随股市继续反弹，如果没有政策放松的进一步利好，反弹2月份可能将告一段落，3月份机会与风险并存。

在策略上建议速战速决，持有和加仓的转债在2月份应及时减持，当前时点低仓位投资者可以增持包括平安、重工、隧道、中行等低估值转债。

**CPI回落预期增强，股市、债市、转债集体反弹**

央行上周宣布开展分支行SLF试点，向中小金融机构提供流动性支持，同时全周实施3750亿逆回购净投放，从制度建设和资金投放两方面着手，有效平抑了春节前的资金面波动。

在央行维稳消除资金尾部风险的支撑下，沪深300指数涨幅3.1%，中证转债指数涨幅1.1%。

债市在资金面稳定的利好之外，还受到高频数据显示1月份CPI可能低于预期的支撑，国债收益率1-3年下降约30bp，5-10年下降10-13bp，中高等级信用债收益率也大幅下行。

**经济下滑信号更明显，政策托底预期渐起**

1月份汇丰PMI初值49.6%，自2013年8月以来首次跌破50%，结合11月以来原材料价格下跌、补库存行情未现等情况看，经济下滑信号更加明显。

不过，市场对政策托底具有信心，经济下行、通胀回落意味着稳增长政策可能出台，关注点在于经济增速底线、M2增速约束和货币政策是否放松。

李总理1月22日在达沃斯论坛中，肯定了2013年“没有采取短期刺激政策，既不增加赤字，也不放松银根”的宏观调控方式，预计今年的稳增长政策可能延续去年的基调，货币政策明显放松的可能性目前看还不大。

**股市、债市回暖有望延续，春节后趋于弱化**

前周我们建议密切关注央行货币政策，若由偏紧转向稳健，将构成股市和债市的重大利好。

上周央行出台分支行SLF试点，虽谈不上货币政策放松，但从制度上避免了钱荒再次出现，有效支撑了股市和债市的反弹。

历史上，2月份是股市的回暖期，由于临近两会且没有业绩利空，沪深300指数在过去12年中11次上涨。

今年叠加IPO放缓因素，预计股市反弹将持续至春节后，债市在基本面支撑下有望继续回暖。

不过，春节前投放的流动性将在春节后到期，央行可能仍将维持资金紧平衡，2月份之后反弹行情可能趋于弱化。风险方面，中诚信托刚兑事件可能“以时间换空间”寻求解决方案，应不至于冲击市场。

**转债投资策略：速战速决**

五大转债上周平均涨幅0.8%，正股平均涨幅-0.4%，转股溢价率平均扩大约1.2个百分点，转债市场出现久违的回暖。

对于转债的后市表现，我们看好其跟随股市继续反弹，但如果没有政策放松的进一步利好，反弹在2月份可能将告一段落，3月份机会与风险并存。

在策略上建议速战速决，持有和加仓的转债在2月份应及时减持，当前时点低仓位投资者可以增持包括平安（正股低估值）、重工（军工题材）、隧道（城镇化题材）、中行（接近债底） 等低估值转债。

民生转债当前价格94.8元，反映了57%的下修成功概率，投资者需根据风险偏好决定持仓。(完)