《交易视点》中国转债反弹有望延续，建议速战速决--中信证券

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透北京1月27日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，中国转债市场出现久违的回暖，我们看好后市跟随股市继续反弹，如果没有政策放松的进一步利好，反弹2月份可能将告一段落，3月份机会与风险并存。
在策略上建议速战速决，持有和加仓的转债在2月份应及时减持，当前时点低仓位投资者可以增持包括平安、重工、隧道、中行等低估值转债。
**CPI回落预期增强，股市、债市、转债集体反弹**
央行上周宣布开展分支行SLF试点，向中小金融机构提供流动性支持，同时全周实施3750亿逆回购净投放，从制度建设和资金投放两方面着手，有效平抑了春节前的资金面波动。
在央行维稳消除资金尾部风险的支撑下，沪深300指数涨幅3.1%，中证转债指数涨幅1.1%。
债市在资金面稳定的利好之外，还受到高频数据显示1月份CPI可能低于预期的支撑，国债收益率1-3年下降约30bp，5-10年下降10-13bp，中高等级信用债收益率也大幅下行。
**经济下滑信号更明显，政策托底预期渐起**
1月份汇丰PMI初值49.6%，自2013年8月以来首次跌破50%，结合11月以来原材料价格下跌、补库存行情未现等情况看，经济下滑信号更加明显。
不过，市场对政策托底具有信心，经济下行、通胀回落意味着稳增长政策可能出台，关注点在于经济增速底线、M2增速约束和货币政策是否放松。
李总理1月22日在达沃斯论坛中，肯定了2013年“没有采取短期刺激政策，既不增加赤字，也不放松银根”的宏观调控方式，预计今年的稳增长政策可能延续去年的基调，货币政策明显放松的可能性目前看还不大。
**股市、债市回暖有望延续，春节后趋于弱化**
前周我们建议密切关注央行货币政策，若由偏紧转向稳健，将构成股市和债市的重大利好。
上周央行出台分支行SLF试点，虽谈不上货币政策放松，但从制度上避免了钱荒再次出现，有效支撑了股市和债市的反弹。
历史上，2月份是股市的回暖期，由于临近两会且没有业绩利空，沪深300指数在过去12年中11次上涨。
今年叠加IPO放缓因素，预计股市反弹将持续至春节后，债市在基本面支撑下有望继续回暖。
不过，春节前投放的流动性将在春节后到期，央行可能仍将维持资金紧平衡，2月份之后反弹行情可能趋于弱化。风险方面，中诚信托刚兑事件可能“以时间换空间”寻求解决方案，应不至于冲击市场。
**转债投资策略：速战速决**
五大转债上周平均涨幅0.8%，正股平均涨幅-0.4%，转股溢价率平均扩大约1.2个百分点，转债市场出现久违的回暖。
对于转债的后市表现，我们看好其跟随股市继续反弹，但如果没有政策放松的进一步利好，反弹在2月份可能将告一段落，3月份机会与风险并存。
在策略上建议速战速决，持有和加仓的转债在2月份应及时减持，当前时点低仓位投资者可以增持包括平安（正股低估值）、重工（军工题材）、隧道（城镇化题材）、中行（接近债底） 等低估值转债。
民生转债当前价格94.8元，反映了57%的下修成功概率，投资者需根据风险偏好决定持仓。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (整理 钟华; 审校 曾祥进)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30