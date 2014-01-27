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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 17:17 BJT

台湾债市：103/2期五年公债中，票券业买超2亿台币

路透台北1月27日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/02 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     18.00     19.00        -1.00
     票券业      2.00      0.00        +2.00
     证券业      1.00      2.00        -1.00
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