中国股市：沪综指收低1%，受外围市场大跌拖累

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透北京1月27日 - 中国股市沪综指周一收低1%。上周五美股重挫以及近期新兴市场货币亦现大跌，引发市场对热钱流出的预期。分析师表示，今日市场在未来流动性可能趋紧的预期下回调，金融地产板块拖累大盘，料节前仍将保持震荡调整。
沪综指 收报2,033.3点，跌21.092点或1.03%，上证A股今日成交额818亿元人民币，上日为822亿元。
“目前中国也出现了热钱流出的苗头，热钱流出导致宏观经济的流动性趋紧，也会导致市场自身流动性状况受到一定冲击。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他表示，地产板块目前在基本面没有明确改善的前提下，仍不具备趋势性上涨的动能。
上证金融地产行业指数 收跌1.70%，走势弱于大盘。龙头地产公司万科 收盘报7.65元，跌1.80%。
道琼斯 工业指数上周五晚大跌1.96%，周度跌幅为2011年11月来最大 。今日日本股市日经指数重挫至两个月低位。 韩国股市亦下挫1.6%至五个月低位。
对于新股上市表现，陈敏认为，目前市场对新股大面积的炒作并不符合政策的预期。
今日深市上市8只新股开盘两度触及临停线，并带动新股板块整体上涨，市场炒新热情依然热络。
沪深300指数 收报2,215.919点，跌1.33%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,227.8点，跌1.17%，成交512,303手。（完）
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。