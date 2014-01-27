中国股市：沪综指收低1%，受外围市场大跌拖累

路透北京1月27日 - 中国股市沪综指周一收低1%。上周五美股重挫以及近期新兴市场货币亦现大跌，引发市场对热钱流出的预期。分析师表示，今日市场在未来流动性可能趋紧的预期下回调，金融地产板块拖累大盘，料节前仍将保持震荡调整。

沪综指 收报2,033.3点，跌21.092点或1.03%，上证A股今日成交额818亿元人民币，上日为822亿元。

“目前中国也出现了热钱流出的苗头，热钱流出导致宏观经济的流动性趋紧，也会导致市场自身流动性状况受到一定冲击。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他表示，地产板块目前在基本面没有明确改善的前提下，仍不具备趋势性上涨的动能。

上证金融地产行业指数 收跌1.70%，走势弱于大盘。龙头地产公司万科 收盘报7.65元，跌1.80%。

道琼斯 工业指数上周五晚大跌1.96%，周度跌幅为2011年11月来最大 。今日日本股市日经指数重挫至两个月低位。 韩国股市亦下挫1.6%至五个月低位。

对于新股上市表现，陈敏认为，目前市场对新股大面积的炒作并不符合政策的预期。

今日深市上市8只新股开盘两度触及临停线，并带动新股板块整体上涨，市场炒新热情依然热络。