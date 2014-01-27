标题新闻：日央行总裁称朝鲜紧张局势升级等地缘政治风险令全球成长前景蒙尘－彭博电视
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以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右 列代码上点击两次，即可阅读浏览。 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表 背景资料: 瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览 《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览 浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表，请点选 浏览全球主要国家利率变动一览表，请点选 (完) (整理 王冠中)
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路透纽约/伦敦4月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四续跌至多年低位，因技术面疲弱吸引了技术性卖盘，市场未理会强劲的亚洲大豆加工数据，以及主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的作物质量忧虑。
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