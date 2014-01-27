中国资管：中诚信托称诚至金开1号已与意向投资者达成一致

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透北京1月27日 - 中诚信托网站周一发布的“诚至金开1号集合信托计划临时报告（五）”称，中诚信托已与意向投资者达成一致，请该信托产品的投资人尽快与客户经理联系。这意味着该产品的兑付危机暂告平息。
公告称，中诚信托于2011年2月1日依照《信托法》、《集合资金信托计划管理办法》成立了“2010年中诚-诚至金开1号集合信托计划”，依照信托文件规定，中诚信托作为受托人（以下简称“受托人”）以股权投资附加回购的方式运用信托资金对山西振富能源集团有限公司进行股权投资。
此前，中诚信托发布临时公告称，山西紫鑫矿业集团交城神宇煤矿于1月22日取得了换发的采矿许可证；与此同时，临县白家峁村召开了村党支部、村委会、全体村民代表大会，决定无条件配合并支持白家峁煤矿审批事宜。
该项目资金托管和代销行、以资产计全球最大银行--工商银行 此前明确表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。
公开资料显示，中诚信托于2010年推出“2010年中诚·诚至金开1号集合信托计划”，截至2011年3月，两期信托共募集资金30.3亿元，主要用于“对山西振富能源集团有限公司进行股权投资，由振富能源公司将股权投资款用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。”但是，在2012年5月11日，振富集团副董事长王平彦因涉嫌非法吸收公众存款罪，在立案当天即被刑拘。
据中诚信托的调查发现，振富集团实际共欠民间债权人29亿元高利贷本金，加上中诚信托的30亿元，集团大约负债59亿多元。（完） (发稿 谢衡; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)