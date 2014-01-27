中国资管：中诚信托称诚至金开1号已与意向投资者达成一致

路透北京1月27日 - 中诚信托网站周一发布的“诚至金开1号集合信托计划临时报告（五）”称，中诚信托已与意向投资者达成一致，请该信托产品的投资人尽快与客户经理联系。这意味着该产品的兑付危机暂告平息。

公告称，中诚信托于2011年2月1日依照《信托法》、《集合资金信托计划管理办法》成立了“2010年中诚-诚至金开1号集合信托计划”，依照信托文件规定，中诚信托作为受托人（以下简称“受托人”）以股权投资附加回购的方式运用信托资金对山西振富能源集团有限公司进行股权投资。

此前，中诚信托发布临时公告称，山西紫鑫矿业集团交城神宇煤矿于1月22日取得了换发的采矿许可证；与此同时，临县白家峁村召开了村党支部、村委会、全体村民代表大会，决定无条件配合并支持白家峁煤矿审批事宜。

该项目资金托管和代销行、以资产计全球最大银行--工商银行 此前明确表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。

公开资料显示，中诚信托于2010年推出“2010年中诚·诚至金开1号集合信托计划”，截至2011年3月，两期信托共募集资金30.3亿元，主要用于“对山西振富能源集团有限公司进行股权投资，由振富能源公司将股权投资款用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。”但是，在2012年5月11日，振富集团副董事长王平彦因涉嫌非法吸收公众存款罪，在立案当天即被刑拘。