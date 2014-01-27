《路透基点特写》中国公司私有化料持续推动亚洲杠杆融资市场

路透香港1月27日 - 亚洲杠杆融资市场今年料将继续表现强劲，因中国企业的私有化操作帮助延续了始自去年的债务融资势头。

步入2014年，杠杆融资活动看似像一年前的翻版，随着在美国上市的中国公司进行私有化退市，相关融资操作也纷纷启动。

去年，市场注意力都集中在一笔超大交易上--支持中国广告公司分众传媒私有化的17.25亿美元杠杆收购融资案。在之后的九个月里，分众传媒不仅成功完成了杠杆收购(LBO)融资，并且再度回到市场进行股息资本重组和修改条款。这表明整体市场环境得到了改善，市场对于较复杂架构融资案的接受度也提高。

“在美上市的中国公司进行私有化，我预计这种趋势将会继续。”野村的亚太（除日本外）债务资本市场的主管Clayton Carol说道。

“私募股权金主对中国资产的兴趣浓厚，债市也变得对境内融资结构更有利。不确定因素在于金主是否能够找到喜欢的目标，以及他们能够合作的控股股东。我是觉得乐观的。”

Carol的乐观是有道理的。在分众传媒融资案后，陆续又有数家美国上市的中国公司要私有化，并且持续推动。最近的一宗是巨人网络集团私有化的融资，这将成为分众传媒之后的最大一笔收购融资案。

中国并不是2013年唯一有杠杆融资案的市场。菲律宾、印度、甚至是马尔代夫都加入了这场盛宴，令整体亚洲市场规模达到116亿美元，较2012年大增了68%。

亚洲传统主力市场--如日本和澳洲，则表现落后，但预计今年的融资活动将增加。

今年重新引发市场关注的还有一些在过去两年鲜有表现的国家。韩国将成为杠杆融资市场的关注重点，安全服务公司ADT Caps Co已由美国的母公司Tyco International决定待价而沽，数家国际私募股权投资公司都对ADT Caps表现出兴趣。（完）