中国债市：利率互换短端窄幅波动，明日央行继续逆回购预期浓

路透北京1月27日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购利率Repo基准) 周一短端窄幅波动，长端持稳。交易员表示，虽然资金面再一步趋紧，不过机构对明日央行将通过公开市场“放水”的预期较浓，惟需关注施援力度。

北京一银行交易员称，“6%的定盘出来之后(IRS)往上跑了跑，不过下午定盘又被调了，短的就又下来一些，现在大概还是在上午那个位置吧。”

七天回购定盘利率 最初定在6%，较上日4.72%大涨，不过之后又被调整至4.65%。

他并称，市场对明日逆回购还将操作的预期较浓，只是操作规模有待关注，春节前七天回购利率的变化会成为影响IRS走势的重要因素。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中发生变化的是，逆回购中七天期品种缺席未报，21天期品种由上周的可报两次需求，减为一次。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.9413/5.0593 4.7693/4.8480 4.8187/4.9000 4.8677/4.9580 4.8700/5.0967

上日 4.8360/4.9460 4.7997/4.8757 4.8643/4.9403 4.9197/5.0037 4.9789/5.2256

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变动 +0.1053/+0.1133 -0.0304/-0.0277 -0.0456/-0.0403 -0.0520/-0.0457 -0.1089/-0.1289

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。