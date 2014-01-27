台湾债市：封关日指标公债殖利率收跌，安全性资产受追捧

* 美债殖利率下跌，安全性资产受追捧 * 农历年后行情视美联储1月28-29日的议息会议结果 * 年后新券上场料使102/10期逐渐清淡 路透台北1月27日 - 台湾主要公债殖利率周一封关日全线下跌，因全球安全性资产再受 追捧，市场风险偏好下降，其中五年新券103/4期公债 发行前交易殖利率更是 收在发行前交易的新低水位。 交易员表示，阿根廷货币下跌一事令市场担忧货币危机发生，尽管亚洲新兴市场与其体 质并不相同，但市场仍抛售亚洲风险资产如股市等。至于债市今日是年前最后一个交易日， 后续将视28-29日美国联邦储备理事会(FED)的利率决议而定。 〞阿根廷币值开始大贬，大家很怕有骨牌效应，亚洲情况虽然还好，但毕竟也是新兴市 场，〞一位外商银行交易员表示。 她也说，由于今日是农历年前最后一个交易日，接下来就要看1月28-29日美联储(FED )的会议结论。目前各方预期本次FED将再缩减100亿的购债规模，若是结果一样，对美债就 会是中性，10年期美债殖利率估会在2.7%附近盘整。 〞但若不是，就会是2.8%或2.6%的差别，〞她表示。 美国公债价格周五上涨，指标公债收益率触及近两个月低位，因担忧中国信贷状况进一 步收紧，以及忧虑阿根廷将爆发货币危机，投资人买入美国公债避险。 指标10年期公债 收益率报2.733%，较周四尾盘跌4个基点。10年期公债收益 率稍早大跌至2.706%，根据路透数据，这水平低于其100日移动均线，且为11月26日来最低 。 美联储在1月28-29日举办议息会议。1月29日宣布利率决定，惟结果宣布时会在1月30日 、也就是除夕日，台湾金融市场已进入农历年长假休市。 **成交稍淡** 另一证券商交易员表示，由于今日是封关日，交易员本就减少交易，因此报价偏宽。五 年期新券103/4期 发行前交易更是跌至此期公债发行前交易的新低水位--1.10% 。 〞今天比较少人交易，也许过年到了今天有人想把部位减掉，所以殖利率收了最低，今 天的交易没办法认真参考，〞前述交易员表示。 也有另一小型证券商交易员则认为，由于今日封关将进入年节假期，〞或许有人想年 节这段期间可以买债、领一些利息。〞 因应农历春节假期，台股/台债交易至周一(27日)为止，29日(周三)则为农历年前最后 一个工作日。2月5日将是年后新春开红盘首个交易日。 另外一位证券商交易员则表示，在风险偏好下降之下，风险资产如股市跌了很多。接下 来则要观察总体经济的数据是否能够符合原先的预期。 2月5日新春开红盘之后，将有30年期公债103/5期将开始发行前交易，紧接着2月7日(周 五)则有10年期103/6将开始发行前交易。 至于新一期10年券将上场，交易员认为，目前的指标券102/10期交易将逐渐清淡，预估 2月7日的新一期公债103/6期公债殖利率可能开在1.65-1.70%之间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -2.50 1.1000 1.1000-1.1070 37.5 10 102/10 -2.30 1.6270 1.6206-1.6300 3.5 本周的全球重要经济事件与数据有： 周一：欧元集团会议。12月美国新屋销售年率。 周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第一天)。欧洲经济暨 财政事务理事会(ECOFIN)会议。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布 勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动。12月美国耐久 财订单。1月美国消费者信心指数。 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第二天)，并公布利率 决定。英国央行总裁卡尼发表演说。 周四：新西兰央行宣布利率决定。美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值。 美国一周初请失业金人数。 周五：1月路透/密西根大学美国消费者信心指数终值。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6270 5 103/2 1.0900 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)