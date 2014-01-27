版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 16:29 BJT

台湾债市：封关日指标公债殖利率收跌，安全性资产受追捧

* 美债殖利率下跌，安全性资产受追捧
    * 农历年后行情视美联储1月28-29日的议息会议结果
    * 年后新券上场料使102/10期逐渐清淡

    路透台北1月27日 - 台湾主要公债殖利率周一封关日全线下跌，因全球安全性资产再受
追捧，市场风险偏好下降，其中五年新券103/4期公债 发行前交易殖利率更是
收在发行前交易的新低水位。
    
    交易员表示，阿根廷货币下跌一事令市场担忧货币危机发生，尽管亚洲新兴市场与其体
质并不相同，但市场仍抛售亚洲风险资产如股市等。至于债市今日是年前最后一个交易日，
后续将视28-29日美国联邦储备理事会(FED)的利率决议而定。
    
    〞阿根廷币值开始大贬，大家很怕有骨牌效应，亚洲情况虽然还好，但毕竟也是新兴市
场，〞一位外商银行交易员表示。
    
    她也说，由于今日是农历年前最后一个交易日，接下来就要看1月28-29日美联储(FED
)的会议结论。目前各方预期本次FED将再缩减100亿的购债规模，若是结果一样，对美债就
会是中性，10年期美债殖利率估会在2.7%附近盘整。
    
    〞但若不是，就会是2.8%或2.6%的差别，〞她表示。
    
    美国公债价格周五上涨，指标公债收益率触及近两个月低位，因担忧中国信贷状况进一
步收紧，以及忧虑阿根廷将爆发货币危机，投资人买入美国公债避险。

    指标10年期公债 收益率报2.733%，较周四尾盘跌4个基点。10年期公债收益
率稍早大跌至2.706%，根据路透数据，这水平低于其100日移动均线，且为11月26日来最低
。    
    
    美联储在1月28-29日举办议息会议。1月29日宣布利率决定，惟结果宣布时会在1月30日
、也就是除夕日，台湾金融市场已进入农历年长假休市。 
    
    
    **成交稍淡**
    
    另一证券商交易员表示，由于今日是封关日，交易员本就减少交易，因此报价偏宽。五
年期新券103/4期 发行前交易更是跌至此期公债发行前交易的新低水位--1.10%
。
    
    〞今天比较少人交易，也许过年到了今天有人想把部位减掉，所以殖利率收了最低，今
天的交易没办法认真参考，〞前述交易员表示。
    
     也有另一小型证券商交易员则认为，由于今日封关将进入年节假期，〞或许有人想年
节这段期间可以买债、领一些利息。〞      
    
    因应农历春节假期，台股/台债交易至周一(27日)为止，29日(周三)则为农历年前最后
一个工作日。2月5日将是年后新春开红盘首个交易日。
    
    另外一位证券商交易员则表示，在风险偏好下降之下，风险资产如股市跌了很多。接下
来则要观察总体经济的数据是否能够符合原先的预期。
    
    2月5日新春开红盘之后，将有30年期公债103/5期将开始发行前交易，紧接着2月7日(周
五)则有10年期103/6将开始发行前交易。
    
    至于新一期10年券将上场，交易员认为，目前的指标券102/10期交易将逐渐清淡，预估
2月7日的新一期公债103/6期公债殖利率可能开在1.65-1.70%之间。     
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   -2.50     1.1000   1.1000-1.1070      37.5
   10    102/10                   -2.30     1.6270   1.6206-1.6300       3.5
    
    本周的全球重要经济事件与数据有：      
    周一：欧元集团会议。12月美国新屋销售年率。                           
    周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第一天)。欧洲经济暨
财政事务理事会(ECOFIN)会议。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布
勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动。12月美国耐久
财订单。1月美国消费者信心指数。
    周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第二天)，并公布利率
决定。英国央行总裁卡尼发表演说。
    周四：新西兰央行宣布利率决定。美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值。
美国一周初请失业金人数。
    周五：1月路透/密西根大学美国消费者信心指数终值。 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6270
          5       103/2                       1.0900
          2       102/7                     没有成交
 (完)

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐