台湾债市：封关日指标公债殖利率收跌，安全性资产受追捧

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 美债殖利率下跌，安全性资产受追捧 * 农历年后行情视美联储1月28-29日的议息会议结果 * 年后新券上场料使102/10期逐渐清淡 路透台北1月27日 - 台湾主要公债殖利率周一封关日全线下跌，因全球安全性资产再受 追捧，市场风险偏好下降，其中五年新券103/4期公债 发行前交易殖利率更是 收在发行前交易的新低水位。 交易员表示，阿根廷货币下跌一事令市场担忧货币危机发生，尽管亚洲新兴市场与其体 质并不相同，但市场仍抛售亚洲风险资产如股市等。至于债市今日是年前最后一个交易日， 后续将视28-29日美国联邦储备理事会(FED)的利率决议而定。 〞阿根廷币值开始大贬，大家很怕有骨牌效应，亚洲情况虽然还好，但毕竟也是新兴市 场，〞一位外商银行交易员表示。 她也说，由于今日是农历年前最后一个交易日，接下来就要看1月28-29日美联储(FED )的会议结论。目前各方预期本次FED将再缩减100亿的购债规模，若是结果一样，对美债就 会是中性，10年期美债殖利率估会在2.7%附近盘整。 〞但若不是，就会是2.8%或2.6%的差别，〞她表示。 美国公债价格周五上涨，指标公债收益率触及近两个月低位，因担忧中国信贷状况进一 步收紧，以及忧虑阿根廷将爆发货币危机，投资人买入美国公债避险。 指标10年期公债 收益率报2.733%，较周四尾盘跌4个基点。10年期公债收益 率稍早大跌至2.706%，根据路透数据，这水平低于其100日移动均线，且为11月26日来最低 。 美联储在1月28-29日举办议息会议。1月29日宣布利率决定，惟结果宣布时会在1月30日 、也就是除夕日，台湾金融市场已进入农历年长假休市。 **成交稍淡** 另一证券商交易员表示，由于今日是封关日，交易员本就减少交易，因此报价偏宽。五 年期新券103/4期 发行前交易更是跌至此期公债发行前交易的新低水位--1.10% 。 〞今天比较少人交易，也许过年到了今天有人想把部位减掉，所以殖利率收了最低，今 天的交易没办法认真参考，〞前述交易员表示。 也有另一小型证券商交易员则认为，由于今日封关将进入年节假期，〞或许有人想年 节这段期间可以买债、领一些利息。〞 因应农历春节假期，台股/台债交易至周一(27日)为止，29日(周三)则为农历年前最后 一个工作日。2月5日将是年后新春开红盘首个交易日。 另外一位证券商交易员则表示，在风险偏好下降之下，风险资产如股市跌了很多。接下 来则要观察总体经济的数据是否能够符合原先的预期。 2月5日新春开红盘之后，将有30年期公债103/5期将开始发行前交易，紧接着2月7日(周 五)则有10年期103/6将开始发行前交易。 至于新一期10年券将上场，交易员认为，目前的指标券102/10期交易将逐渐清淡，预估 2月7日的新一期公债103/6期公债殖利率可能开在1.65-1.70%之间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -2.50 1.1000 1.1000-1.1070 37.5 10 102/10 -2.30 1.6270 1.6206-1.6300 3.5 本周的全球重要经济事件与数据有： 周一：欧元集团会议。12月美国新屋销售年率。 周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第一天)。欧洲经济暨 财政事务理事会(ECOFIN)会议。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布 勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动。12月美国耐久 财订单。1月美国消费者信心指数。 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第二天)，并公布利率 决定。英国央行总裁卡尼发表演说。 周四：新西兰央行宣布利率决定。美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值。 美国一周初请失业金人数。 周五：1月路透/密西根大学美国消费者信心指数终值。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6270 5 103/2 1.0900 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30