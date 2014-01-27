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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 15:22 BJT

韩国债市：公债下滑，受外国投资者抛盘打压

路透首尔1月27日 - 韩国公债下滑，因海外投资者出售公债期货，与此同时即将迎来美联储政策会议和农历新年，多数投资者保持观望态度。

10年期公债收益率 上涨1.8个基点，而3月三年期韩债期货 收低0.09点至105.69。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.69 105.78

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.605% 3.587%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.230% 3.211%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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