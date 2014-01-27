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市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 15:28 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新兴市场忧虑仍存

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* 澳元兑美元涨0.52%，美元兑日圆升0.40%，美元兑印度卢比上扬0.46%，美元兑印尼卢比涨0.53%

* 日股日经指数大跌2.51%，沪综指下挫1.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.49%，美国10年期公债收益率为2.7351%

* 美联储本周再度削减刺激计划规模的意图，预料不会因为新兴市场资产惨跌而有所退缩，而土耳其、阿根廷等地新兴市场资产的抛压可能加剧。

* 日本2013年贸易逆差急速扩大至纪录高位，因日圆贬值且燃料成本增加，导致进口成本超过出口收入，而这也是连续第三年呈现贸易逆差，提醒了首相安倍晋三面临的挑战犹存。

* 全球金融监管机构周五表示将认真检讨汇市交易中使用的指标利率，这是在涉嫌操纵利率丑闻曝光后，可能要收紧对汇市监管的首个迹象。 (完)

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