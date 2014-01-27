更新版 1-新债招标：中国进出口行三期债利率均低于二级，配置需求未减

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 进出口行三期债，利率均低于二级
* 延续年初以来配置需求较好态势
* 投标倍数中规中矩 (新增市场评论和更多内容)
路透上海1月27日 - 与今日走稳的现券相比，中国进出口行周一下午招标的三期债，结果仍延续了年初以来的乐观态势，利率均较二级偏低，显示配置需求依旧未减；而2-3倍之间的投标倍数，则略显中规中矩。
上海一银行交易员称，目前市场资金略紧，今日现券整体波动不大。在此情况下，新债利率较低，因“配置(需求)一直在。”
银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，五年、三年和两年期品种最新收益率分别是5.5665%、5.4798%和5.3539%，较今日新债相应利率高出8-10个基点(bp)。
银行间市场周一流动性紧势有所加重，跨节资金尤其供不应求，主要质押式回购加权利率 涨幅在10-20个bp左右。
今年此前进出口行发行的两期债，投标倍数分别为2.71倍和3.60倍，相应发行量为70亿元人民币和50亿元。
以下为上述三期债具体发行条款及招标结果：
第3期 第4期 第5期
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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 50亿元
期限/计息方式 五年固息 三年固息 两年固息
中标利率 5.48% 5.38% 5.2673%(加权)
5.29%(边际)
投标倍数 2.52倍 2.03倍 2.8倍
招标方式 单一利率(荷兰式) 单一利率(荷兰式) 多重利率(美国式)
缴款日/起息日 1月28日 2月14日 2月17日
分销期 1月27日-1月28日 1月27日-2月14日 1月27日-2月17日
上市日 2月8日 2月20日 2月21日
基本承销额 均无
承揽费 发行总额0.10% 发行总额0.05% 发行总额0.05%
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此外，国开行 明日招标至多100亿元的一年期固息债，为2013年第18期债 的第五次增发，该期债实际剩余期限不足三个月。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30