更新版 1-新债招标：中国进出口行三期债利率均低于二级，配置需求未减

* 进出口行三期债，利率均低于二级

* 延续年初以来配置需求较好态势

* 投标倍数中规中矩 (新增市场评论和更多内容)

路透上海1月27日 - 与今日走稳的现券相比，中国进出口行周一下午招标的三期债，结果仍延续了年初以来的乐观态势，利率均较二级偏低，显示配置需求依旧未减；而2-3倍之间的投标倍数，则略显中规中矩。

上海一银行交易员称，目前市场资金略紧，今日现券整体波动不大。在此情况下，新债利率较低，因“配置(需求)一直在。”

银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，五年、三年和两年期品种最新收益率分别是5.5665%、5.4798%和5.3539%，较今日新债相应利率高出8-10个基点(bp)。

银行间市场周一流动性紧势有所加重，跨节资金尤其供不应求，主要质押式回购加权利率 涨幅在10-20个bp左右。

今年此前进出口行发行的两期债，投标倍数分别为2.71倍和3.60倍，相应发行量为70亿元人民币和50亿元。

以下为上述三期债具体发行条款及招标结果：

第3期 第4期 第5期

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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 三年固息 两年固息

中标利率 5.48% 5.38% 5.2673%(加权)

5.29%(边际)

投标倍数 2.52倍 2.03倍 2.8倍

招标方式 单一利率(荷兰式) 单一利率(荷兰式) 多重利率(美国式)

缴款日/起息日 1月28日 2月14日 2月17日

分销期 1月27日-1月28日 1月27日-2月14日 1月27日-2月17日

上市日 2月8日 2月20日 2月21日

基本承销额 均无

承揽费 发行总额0.10% 发行总额0.05% 发行总额0.05%

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