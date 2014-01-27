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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 15:38 BJT

台湾个股：投审会核准台聚等公司赴陆设石油公司，为轻油裂解厂登陆首例

路透台北1月27日 - 台湾经济部投审会周一表示，于今日审查通过台湾聚合化学品公司(台聚) 等七家公司间接投资设立古雷联合石油化工公司一案，成为台湾赴陆设立轻油裂解厂的首例。

投审会的新闻稿指出，该案共申请汇出约2.64亿美元(约当近80亿台币)投资，将从事经营乙烯、丙烯及丁二烯等七项产品的生产及销售业务。

不过该会称虽然原则同意设立，但也要求应落实提升台湾研发能力及高值化产品投资规划与投资产品回运台湾的承诺事项，且需于2015年至2019年每年3月底前提报前一年的执行情形。

台湾石化业者申请于大陆古雷半岛设立轻油裂解厂已经多年，过去经济部因考量石化业在台湾的投资而不予开放。但在历经台湾本地环境保护议题攻防等变化后，对轻油裂解厂登陆予以开放。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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