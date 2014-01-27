版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 15:42 BJT

美国个股：AT&T称无意购买沃达丰，否认外界揣测

路透伦敦1月27日 - 在外界揣测数月后，移动电讯运营商美国电话电报公司(AT&T) 周一表示，公司无意向英国同业沃达丰 发出收购报价。

AT&T称，这是应英国并购专家小组要求，特此声明。

AT&T曾表示，投资欧洲移动宽带方面存在“巨大机遇”，引发关于其将买下沃达丰的猜测。AT&T是美国第二大移动电讯运营商，沃达丰是全球第二大移动电讯运营商，资产分布在欧洲、印度和非洲。(完) (编译 隋芬; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐