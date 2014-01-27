中国期市：沪金收升于一个半月来高位，料受春节实物金买需提振

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透北京1月27日 - 上海期金周一延续上交易日涨势，收升于一个半月来高位。分析人 士指出，这主要与临近中国春节而带来的实物金买需相关，持续上涨可能性不大，最早于本 周中就可能出现回落。 他们指出，此前国际交易仓库显示有较多黄金交割，从中国、印度和欧美等国比较来看 ，流向中国的可能性较高，显示节日买需可能是提振期金价格的主要原因。 “不过，我调查了目前的实物金价大概在300块钱（每克）左右，实际上吸引力并不大 ，过了大年初一该买的也都买了。”宏源期货金属研究室分析师冯海虹认为，这波需求持续 时间可能不长。 她并认为，沪金价格上涨与近期资金撤出新兴市场、寻觅避险资产可能关系不大，因为 目前选择黄金作为避险资产并非上选，相比之下美国国债、中国货币市场都会是更好的选择 ，避险需求即使存在影响也较小。近期黄金和白银走势背离也说明贵金属避险需求不高。 沪金主力1406合约 收高0.73%，至每克249.6元，为2013年12月12日以来最高 收位。沪银主力1406合约 今天则收跌0.68%至每千克4,102元。 冯海虹表示，美联储会议的时点在中国节假日前夕，可操作性不大。这周三、周四资金 可能就会陆续离场，余下时间交投可能会比较清淡。 美联储官员在周二开始的政策会议上料再度把每月购债规模削减100亿美元，不太可能 因为新兴市场资产惨跌而有所退缩。 全球市场方面，金价周一连续第三个交易日上涨，创两个月新高，此前周线连续五周上 涨。现货金 上涨约0.3%至每盎司1,271.59美元，此前曾触及1,278.01美元高点。 冯海虹并认为，后期黄金走势要看美联储货币政策是否出现意外情况，否则在市场预期 较为一致的情况下，现货金在1,300美元下方遇阻回落、偏弱振荡的可能性偏大。 中国期市主要品种收盘信息： 交易 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 所 上期 沪铜(cu) 1404 50,980 -0.59 254,464 所 黄金(au) 1406 249.60 0.73 162,256 螺纹钢 (rb) 1405 3,472 0.14 1,260,676 橡胶 (ru) 1405 15,950 -3.42 226,188 大商 豆粕 (m) 1405 3,318 0.73 1,459,148 所 豆油 (y) 1405 6,536 -1.45 762,592 焦炭 (j) 1405 1,358 -0.07 177,750 郑商 白糖 (sr) 1405 4,473 -0.13 717,826 所 棉花 (cf) 1405 19,810 -0.10 75,078 中金 沪深300(if) 1403 2,234.2 -1.23 33,288 所 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30