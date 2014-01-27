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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 15:42 BJT

中国期市：沪金收升于一个半月来高位，料受春节实物金买需提振

路透北京1月27日 - 上海期金周一延续上交易日涨势，收升于一个半月来高位。分析人
士指出，这主要与临近中国春节而带来的实物金买需相关，持续上涨可能性不大，最早于本
周中就可能出现回落。
    
    他们指出，此前国际交易仓库显示有较多黄金交割，从中国、印度和欧美等国比较来看
，流向中国的可能性较高，显示节日买需可能是提振期金价格的主要原因。
    
    “不过，我调查了目前的实物金价大概在300块钱（每克）左右，实际上吸引力并不大
，过了大年初一该买的也都买了。”宏源期货金属研究室分析师冯海虹认为，这波需求持续
时间可能不长。
    
    她并认为，沪金价格上涨与近期资金撤出新兴市场、寻觅避险资产可能关系不大，因为
目前选择黄金作为避险资产并非上选，相比之下美国国债、中国货币市场都会是更好的选择
，避险需求即使存在影响也较小。近期黄金和白银走势背离也说明贵金属避险需求不高。
     
    沪金主力1406合约 收高0.73%，至每克249.6元，为2013年12月12日以来最高
收位。沪银主力1406合约 今天则收跌0.68%至每千克4,102元。
    
    冯海虹表示，美联储会议的时点在中国节假日前夕，可操作性不大。这周三、周四资金
可能就会陆续离场，余下时间交投可能会比较清淡。
    
    美联储官员在周二开始的政策会议上料再度把每月购债规模削减100亿美元，不太可能
因为新兴市场资产惨跌而有所退缩。 
    
    全球市场方面，金价周一连续第三个交易日上涨，创两个月新高，此前周线连续五周上
涨。现货金 上涨约0.3%至每盎司1,271.59美元，此前曾触及1,278.01美元高点。
    
    冯海虹并认为，后期黄金走势要看美联储货币政策是否出现意外情况，否则在市场预期
较为一致的情况下，现货金在1,300美元下方遇阻回落、偏弱振荡的可能性偏大。
           
 中国期市主要品种收盘信息：                                      
                                                     
 交易   品种            合约       最新     涨跌幅%   持仓量(手)
  所                                                 
 上期   沪铜(cu)        1404       50,980    -0.59       254,464 
 所                                                  
        黄金(au)        1406       249.60     0.73       162,256 
        螺纹钢 (rb)     1405        3,472     0.14     1,260,676 
        橡胶 (ru)       1405       15,950    -3.42       226,188 
 大商   豆粕 (m)        1405        3,318     0.73     1,459,148 
 所                                                  
        豆油 (y)        1405        6,536    -1.45       762,592 
        焦炭 (j)        1405        1,358    -0.07       177,750 
 郑商   白糖 (sr)       1405        4,473    -0.13       717,826 
 所                                                  
        棉花 (cf)       1405       19,810    -0.10        75,078 
 中金   沪深300(if)     1403      2,234.2    -1.23        33,288 
 所                                                  
                                                     
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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