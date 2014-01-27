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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 15:44 BJT

《汇市简讯》美元/坡元续跌，受避险操作影响

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* 美元/坡元续跌，尽管股市面临全面卖压，且区域市场疲弱

* 坡元受到传统避险地位的提振，坡元/马币有买盘

* 疲弱多头在突破1.2770、1.2760后脱逃，美元恐下探先前支撑位1.2730坡元

* 美元/坡元最新报1.2753-59，交投区间在1.2755-1.2800。(完)

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