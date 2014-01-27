金属期市：伦铜跌至七周低位，受经济成长忧虑打击

“真正让人失望的是中美两国制造业状况不佳。这冲击了市场，现在有点是信心的问题，”UBS Wealth management分析师Dominic Schnider说。

“我仍然认为中国经济应该会保持正轨，随着发达市场的加快，同步效应应该会推升大部分金属。”

他表示，锌、铅和铝目前都具有投资价值。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑至每吨7,160美元，创下12月11日以来的最低，随后削减跌幅，0718GMT时报每吨7,194美元，较前一日小幅上涨0.19%。

上海期交所主力4月期铜合约 下跌0.59%至50,980元人民币。

原本市场就担忧农历春节前流动性会紧张，而最近又出现对理财产品违约的担忧，这也损害市场人气。

新兴市场高层决策者周五采取行动以缓解外界对于新兴经济体的担忧。此前投资者抛售新兴市场货币，引发市场可能出现大崩溃的忧虑。土耳其副总理Ali Babacan淡化了里拉大跌的影响，将其描述为“重新定价的过程”，归因于美联储政策变化，以及近期土耳其国内的政治动荡。墨西哥财长Luis Videgaray则表示，目前的汇率波动不会对该国带来重大干扰。 (完)

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