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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 16:16 BJT

全球金市：金价涨至两个月高位后持坚，受助于避险买盘

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价格 变动 涨跌%

现货金 1268.6 -0.04 0

现货银 19.88 0.02 0.1

现货铂金 1433.99 10.74 0.75

现货钯金 732.2 0.45 0.06

COMEX期金 1268.4 4.1 0.32

COMEX期银 19.89 0.125 0.63

汇率

欧元/美元 1.3695

美元指数 80.432

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 王洋/隋芬)
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