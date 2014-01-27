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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 16:18 BJT

台湾汇市：台币收跌9.1分创27个月收盘低位，反应新兴市场资金撤离疑虑

路透台北1月27日 - 台币兑美元 周一收低9.1分至30.511，收创27个月收盘低位，主要反应市场广泛预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)月底将再缩减购债规模100亿美元，引发新兴市场资金撤离的疑虑，拖累台币随韩元持续探低。

今日台币收盘低位来到30.511，创27个月收盘低位，前波收盘低位在2011年10月6日报30.612。

台湾股市周一随亚洲股市大跌1.58%封关。市场再度预期美联储将在本周的会议上缩减购债，亚股大跌。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超171.90亿台币，中止连10日买超。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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