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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 16:20 BJT

香港股市：恒生指数挫跌2.1%，触及五个月收盘低点

路透1月27日 -

恒生国企指数 下跌2.2%。两指标股指均收在日低。

交易员表示一些中长期资金大户开始买入腾讯 和一些澳门博彩股，帮助削减了跌幅。

周一成交金额达到114亿美元，为11月19日以来最高。

本周因假期交易日缩短。周四香港股市交易半天，周五和下周一逢农历新年休市。(完)
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