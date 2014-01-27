重发-路透调查:台湾去年第四季GDP增速料为1.8%，较上季稍强

(重发以在标题上加上"台湾")

* 公布数据：台湾2013年第四季经济成长率料在1.8%(前季为1.66%

* 公布时间：1月28日(周二)08:30

路透台北1月27日 - 台湾2013年第四季经济成长率(GDP)成交率料为1.8%，较前季的1.66%微升。

根据路透访谈14家金融机构预估，2013年第四季台湾经济成长率为1.8%，预估的大区间在1.0-2.14%。

展望今年，部分分析师认为，台湾今年的经济成长率将因最大的出口市场--中国的经济成长仍有变数而蒙上阴影。

ING在报告中指出，中国企业的技术精进令台湾厂商不得不提高生产力，只不过，中国成长减速, 造成这个进程逆转, 也意味着台湾(及日本韩国)成长率可能减慢。

台湾主计总处11月底时下修2013年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%，令成长率保〞2〞破功；而2014年的经济前景也同步下修，原因主要是对出口的展望悲观。在此情况下，央行的升息时点只会更往后推迟。

路透日前的一项调查显示，2014年新兴亚洲经济体对全球经济增长作出的贡献将不及先前预期，即便这些经济体在西方的主要贸易伙伴国显示复苏迹象。

以下为金融机构对台湾2013年第四季经济成长率的预估值：

4 CAST 2.2%

澳新银行 1.3%

永丰金 1.85%

群益证券 1.3%

中国信托银行 2.0%

星展银行 1.8%

ING 1.8%

日盛投顾 1.7%

凯基投顾 2.0%

元富投顾 1.0%

Moody's 1.6%

大众银行 2.14%

台新投顾 2.0%

元大投顾 1.66%

-------------------------------

中值 1.8%