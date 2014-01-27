重发-路透调查:台湾去年第四季GDP增速料为1.8%，较上季稍强

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(重发以在标题上加上"台湾")
* 公布数据：台湾2013年第四季经济成长率料在1.8%(前季为1.66%
* 公布时间：1月28日(周二)08:30
路透台北1月27日 - 台湾2013年第四季经济成长率(GDP)成交率料为1.8%，较前季的1.66%微升。
根据路透访谈14家金融机构预估，2013年第四季台湾经济成长率为1.8%，预估的大区间在1.0-2.14%。
展望今年，部分分析师认为，台湾今年的经济成长率将因最大的出口市场--中国的经济成长仍有变数而蒙上阴影。
ING在报告中指出，中国企业的技术精进令台湾厂商不得不提高生产力，只不过，中国成长减速, 造成这个进程逆转, 也意味着台湾(及日本韩国)成长率可能减慢。
台湾主计总处11月底时下修2013年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%，令成长率保〞2〞破功；而2014年的经济前景也同步下修，原因主要是对出口的展望悲观。在此情况下，央行的升息时点只会更往后推迟。
路透日前的一项调查显示，2014年新兴亚洲经济体对全球经济增长作出的贡献将不及先前预期，即便这些经济体在西方的主要贸易伙伴国显示复苏迹象。
以下为金融机构对台湾2013年第四季经济成长率的预估值：
4 CAST 2.2%
澳新银行 1.3%
永丰金 1.85%
群益证券 1.3%
中国信托银行 2.0%
星展银行 1.8%
ING 1.8%
日盛投顾 1.7%
凯基投顾 2.0%
元富投顾 1.0%
Moody's 1.6%
大众银行 2.14%
台新投顾 2.0%
元大投顾 1.66%
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中值 1.8%
(记者 高洁如/李可柔; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30