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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 16:15 BJT

欧洲个股：爱立信称与三星电子达成协议，结束所有专利诉讼纠纷

路透斯德哥尔摩1月27日 - 全球最大的电信网络设备制造商--爱立信(易利信) 与三星电子 已达成协议，结束所有与专利有关的诉讼纠纷。

爱立信周一表示，根据为期数年的许可协议，三星将支付初期付款和特许使用费，并称这将影响爱立信2014年初的营运现金流。

爱立信还称，达成和解将对其第四季营收和净利分别造成42亿瑞典克朗(6.52亿美元)和33亿瑞典克朗(5.12亿美元)的影响。

“此份协议使我们能够继续专注于向全球市场提供新技术，并激励其它发明家分享自己的创意，”爱立信首席知识产权官Kasim Alfalahi表示。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
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