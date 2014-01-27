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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 16:16 BJT

欧洲热股：沃达丰集团股价重挫6%，此前AT&T称无意购买沃达丰

路透1月27日 - 沃达丰集团 下挫6%，此前美国电话电报公司 称无意购买沃达丰。(完)
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