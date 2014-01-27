版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 16:10 BJT

《汇市简讯》英镑/美元看向23.6%费波纳奇位，关注沃达丰并购动向

0745GMT

* 英镑/美元看向1.6517美元，是1.6667到1.6471的23.6%费波纳奇回档位，1.6667为周五高点，1.6471为亚洲盘中低点

* 1.6517上方的阻力位在1.6530(到期选择权执行价)及1.6558(周四低点)

* 在回避风险气氛下，英镑多仓遭出清，助长英镑周五由1.6667下滑的跌势

* AT&T称无意购买沃达丰，否认外界揣测

* 泰晤士报：沃达丰考虑以70亿英镑收购西班牙Ono(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐