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债券 | 2014年 1月 27日 星期一 16:20 BJT

欧洲金融：德国宪法法院4月前不大可能就欧洲央行购债计划作出判决

路透柏林1月27日 - 法兰克福评论报周一称，德国宪法法院不大可能在4月之前就针对欧洲央行购债计划的投诉作出判决。

“这件事磋商这么长时间，原因显然在于八名法官争议的意见，”该报暗示法官之间存在意见分歧，但未透露消息来源。

欧洲央行在2012年欧元区危机最严重时宣布了无限制购买欧元区受困国家债券的计划。宪法法院正在考虑，该计划实际上是否提供了一种不经合法途径为成员国提供资金帮助的手段。

如果是这样，就违反了德国的法律。

尽管金融市场非常热切地等待判决结果，但德国宪法法院从来没有给出明确的裁定日期，只说这是一项“非常复杂的”案件。市场原预计初步判决结果在去年的最后一季出炉。

该法院在去年6月举行了为期两日的庭审会，之前逾3.5万名德国人投诉反对欧洲央行这项名为直接货币交易(OMT)的购债计划。(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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