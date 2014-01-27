欧洲金融：德国宪法法院4月前不大可能就欧洲央行购债计划作出判决

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透柏林1月27日 - 法兰克福评论报周一称，德国宪法法院不大可能在4月之前就针对欧洲央行购债计划的投诉作出判决。
“这件事磋商这么长时间，原因显然在于八名法官争议的意见，”该报暗示法官之间存在意见分歧，但未透露消息来源。
欧洲央行在2012年欧元区危机最严重时宣布了无限制购买欧元区受困国家债券的计划。宪法法院正在考虑，该计划实际上是否提供了一种不经合法途径为成员国提供资金帮助的手段。
如果是这样，就违反了德国的法律。
尽管金融市场非常热切地等待判决结果，但德国宪法法院从来没有给出明确的裁定日期，只说这是一项“非常复杂的”案件。市场原预计初步判决结果在去年的最后一季出炉。
该法院在去年6月举行了为期两日的庭审会，之前逾3.5万名德国人投诉反对欧洲央行这项名为直接货币交易(OMT)的购债计划。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透上海4月21日 - 业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3.56 %和3.89%，较投标区间下限分别上浮44和49个基点（bp），且均较区间上限低2个基点（bp）；对应投标倍数亦 均为1.65倍。 上述债券为该省今年第一和第二期专项地方债，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级 均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 专项债券 三年 80 4月24日 七年 120 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。