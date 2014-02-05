重发-《台湾利率预测》2月短票利率料在0.60-0.62%，年关后资金回笼趋宽松

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 利率中值区间估在0.60-0.62%
* 大区间在0.58-0.63%
* 央行冲销力道为较大变数，其余平稳
路透台北1月27日 - 台湾2月提存期30天期短票利率区间料在0.60-0.62%，较1月提存期利率微幅回落走低。货币市场人士认为，农历年后的2月提存期上半月将受资金回笼因素影响，利率有机会走低，但料银行将坚持0.60%的底部利率，并视央行冲销力道微调。
路透访谈六家金融机构，包括三家票券商和三家银行，预估2月票券商与银行承作的指标30天期短票利率集中区间在0.60-0.62%，大区间则在0.58-0.63%。
一大型票券商交易员表示，一般农历年后的资金回笼效应大约持续两周至元宵节前，央行通货发行将从农历年前最后一天的高峰回落。按照2013年的央行资金回笼情况来看，年后上班的两周内，央行自年前通货发行高峰的1.873兆台币，回收了约2,700亿台币资金至1.603兆台币。
市场人士认为，虽然银行间的游资将在年后增多，不过由于央行近来冲销力道平稳，近两个提存期的银行提存期末超额准备均控制在3,000-5,000亿台币间 ，预料2月提存期市场资金也不会过份宽松，令0.60%的近期短票利率底部有所支撑。
〞也许上半月较宽松有机会破一下0.60%，但银行会很挣扎，一下子大概就会回到0.60%以上。〞一大型票券商主管说。
另一中型银行的资金调度主管指出，2月提存期在没有特殊因素的干扰之下，除非央行冲销力道放慢，否则很难再回到去年下半年的极度宽松环境，目前市场气氛趋于中性，但还不到紧的程度。
台湾央行的存单发行余额 在去年9月以来，一直维持在6.5-6.7兆台币区间，自去年3月的约6.3兆近期底部小幅扬升，显示央行正微幅调节回收市场过份宽松的流动性。
2月提存期的宽松因素包括：共约4.55兆(万亿)台币的央行存单到期、200亿台币的国库券到期以及公债还本付息共约近500亿台币。
紧缩因素方面，2月提存期有五年、10年及30年期公债，以及273天期国库券发行，预计金额共约1,350亿台币；此外，预估央行仍将例行性发行1,000亿台币的364天期存单，以及100亿台币的两年期存单，惟央行尚未公布。
以下为六家金融机构对2月提存期短票利率预期：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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大型票券商 0.58 0.60
大型票券商 0.60 0.62
大型票券商 0.60 0.62
大型民营银行 0.60 0.62
中型民营银行 0.60 0.62
大型公股银行 0.60 0.63
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中 值 0.60 0.62 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申