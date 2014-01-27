更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘微涨，日内结购汇大体趋于均衡

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 人民币即期收盘微涨 * 结购汇大体均衡 * 短期料保持紧平衡状态 (更新收盘报价和评论) 路透北京1月27日 - 人民币兑美元即期 周一收盘微涨，日内保持窄幅波动。 中间价微幅升值，维稳意图仍较为明显。而随着离岸CNH价格走弱、套利结汇减弱，日内结 购汇大体也趋于均衡。 交易人士认为，近期即期走势主要还是跟随中间价指引，春节之前估计不会有明显行情 出现。随着CNH走弱靠近CNY、远期点数也有回升，结汇也不像之前那么强势，但也不会像其 他新兴市场出现资本流出导致汇率下挫。 “应该说（结购汇）稍微比前几天均衡点儿。”一国有大行交易员表示。 而一股份行交易员认为，6.0460元处阻力较大，短期内可能是疑似干预需要守住的价位 ，令市场还是保持相对谨慎。由于即期近来盘间振幅太窄，也不好判断后期是何走势，这很 大程度上仍然取决于监管层的意愿。 “如果思路不变的话，即期很有可能还是保持一个紧平衡的状态，即面临比较大的升值 压力，但实际上又缺少上涨空间。”他说。 全球市场方面，周一亚洲股市重挫，日圆兑美元则升至七周高位，因美国联邦储备理事 会(美联储/FED)料继续缩减购债，以及中国信贷收紧引燃对于经济成长放缓的担忧，新兴市 场仍承压。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0480 6.0488 0.01% 中间价 6.1022 6.1035 0.02% 成交额 216亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 35 6.0459 6.0494 2014年来即期升贬值幅度 0.10% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y= 295 CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.1210/45 6.119 CNH即期 6.0389/04 6.0391 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30