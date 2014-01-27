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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 16:50 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘微涨，日内结购汇大体趋于均衡

* 人民币即期收盘微涨
    * 结购汇大体均衡
    * 短期料保持紧平衡状态

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京1月27日 - 人民币兑美元即期 周一收盘微涨，日内保持窄幅波动。
中间价微幅升值，维稳意图仍较为明显。而随着离岸CNH价格走弱、套利结汇减弱，日内结
购汇大体也趋于均衡。
    
    交易人士认为，近期即期走势主要还是跟随中间价指引，春节之前估计不会有明显行情
出现。随着CNH走弱靠近CNY、远期点数也有回升，结汇也不像之前那么强势，但也不会像其
他新兴市场出现资本流出导致汇率下挫。
    
    “应该说（结购汇）稍微比前几天均衡点儿。”一国有大行交易员表示。
    
    而一股份行交易员认为，6.0460元处阻力较大，短期内可能是疑似干预需要守住的价位
，令市场还是保持相对谨慎。由于即期近来盘间振幅太窄，也不好判断后期是何走势，这很
大程度上仍然取决于监管层的意愿。
    
    “如果思路不变的话，即期很有可能还是保持一个紧平衡的状态，即面临比较大的升值
压力，但实际上又缺少上涨空间。”他说。
    
    全球市场方面，周一亚洲股市重挫，日圆兑美元则升至七周高位，因美国联邦储备理事
会(美联储/FED)料继续缩减购债，以及中国信贷收紧引燃对于经济成长放缓的担忧，新兴市
场仍承压。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
 在岸市场人民币兑美元                   今日          上日     升贬
          即期成交价格                 6.0480        6.0488    0.01%
                中间价                 6.1022        6.1035    0.02%
          成交额                      216亿美元                  
                                                                 
        日内相对于中间价最大波幅  0.92% (上限±1%)    日高     日低
              日内波动幅度(pips)         35          6.0459   6.0494 
          2014年来即期升贬值幅度        0.10%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=         295                     
                           CFXS>                              
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间16:37           今日           上日      
           1年期NDF                   6.1210/45       6.119      
                   CNH即期            6.0389/04      6.0391      
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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