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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 16:38 BJT

土耳其汇市：里拉兑美元再创纪录新低，货币紧缩举措未能提振汇率

路透伊斯坦布尔1月27日 - 土耳其里拉兑美元周一跌至纪录低点2.3500，因土耳其实施的额外货币紧缩举措未能提振里拉汇率。

土耳其央行上周二不顾通胀率走升而维持指标利率不变，令外界质疑央行护盘意愿，此后里拉汇率就屡创新低。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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