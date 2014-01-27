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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 16:59 BJT

更正-新兴汇市：亚洲货币多数挫跌，马币和菲律宾披索触及逾三年低点

(更正：因译文有误，内文第三段应为“印尼卢比兑美元下跌0.4%”，非“下跌4%”)

路透新加坡1月27日 - 多数亚洲新兴货币周一挫跌，因全球高风险资产卖压升高，马币(林吉特)和菲律宾披索双双触及逾三年低点。

阿根廷金融风暴、对于中国经济大幅放缓的担忧、以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍后将持续缩减买债计划的预期，引发大规模避险操作，资金纷纷流向日圆等较安全资产。

印尼卢比 引领亚洲货币下跌，印尼卢比兑美元下跌0.4%，市场认为该货币比其他亚洲货币更容易受到美联储缩减买债的影响，因该国经常帐呈现赤字。

根据汤森路透数据，印尼卢比今年迄今已累计下跌0.5%，跌幅大于其他大多数新兴亚币。

马币(林吉特) 下跌0.4%至3.3455，为2010年5月以来最低，交易商称这是受中长期投资大户等境外基金卖盘打压。

菲律宾披索 一度下跌0.3%至45.45，为2010年8月以来最低，交易商指出市场传言称有来自中长期投资大户的卖盘。

韩国韩元 周一连续第六个交易日下跌，并触及四个半月最低，因投资者在美国联邦储备理事会(Fed/美联储)本周会议结果出炉之前，卖出韩股并买入避险资产。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.50 102.39 -0.11 +2.71 105.28

坡元 1.2761 1.2786 +0.20 -1.01 1.2632

台币 30.511 30.420 -0.30 -1.84 29.950

韩元 1083.70 1080.40 -0.30 -2.61 1055.40

泰铢 32.90 32.88 -0.06 -0.12 32.86

菲律宾披索 45.35 45.31 -0.09 -2.09 44.40

印尼卢比 12225.00 12175.00 -0.41 -0.53 12160.00

印度卢比 62.97 62.66 -0.49 -1.86 61.80

马币 3.3445 3.3325 -0.36 -2.06 3.2755

人民币 6.0475 6.0488 +0.02 +0.11 6.0539

(完)

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