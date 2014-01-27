香港数据：12月出口值按年持平，全年出口按年增3.6%

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透香港1月27日 - 香港政府统计处周一公布，2013年12月整体出口货值大致持平于上年同期，期内进口货值按年升1.8%，均低于11月。政府表示，上年同期基期较高，令出口仅持平，但第四季外围环境已有改善。
统计处同时公布，12月份转口货值按年升0.1%，而港产品出口货值则下跌7.9%。
政府发言人表示，12月的商品出口货值与上年同期相若，主要是由于去年比较基数较高。经季节性调整后，出口在第四季录得明显的按季增长，反映外围环境在近月相对有所改善。
在全年表现方面，2013年全年出口货值按年增3.6%，上年为成长2.9%；全年进口货值按年增长3.8%,上年增长3.9%；2013年录得商品贸易逆差5,010亿港元，上年为逆差4,778亿港元。 发言人进一步指出，最近环球经济环境的改善如能够持续，可为香港的对外贸易带来支持，不过，贸易环境仍然受到各种不明朗因素左右，特别是美联储（FED）货币政策的未来路径及其对新兴市场经济的可能影响，以及欧元区经济复苏不稳。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) *2013年12月 0.0 +0.1 +1.8 2013年11月 +5.8 +6.0 +5.2
10月 +8.8 +9.1 +6.3
9月 +1.5 +1.8 +0.4
8月 -1.3 -1.2 -0.2
7月 +10.6 +10.9 +8.3
6月 -0.2 0.0 +1.4
5月 -1.0 -0.9 +1.7
4月 +9.0 +9.3 +7.7
3月 +11.2 +11.3 +11.3
2月 -16.9 -16.8 -18.3
1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9
11月 +10.5 +10.7 +9.0
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
*13年10月-12月 +4.8 +5.0 +4.3
13年9月-11月 +7.7 +7.9 +7.6
13年8月-10月 +2.9 +3.2 +2.1
13年7月-9月 +3.3 +3.6 +2.6
13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9
13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7
13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3
13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7
13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7
13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年1月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3
12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7
12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4（完）
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浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)