重温稿-路透调查:台湾去年第四季GDP增速料为1.8%，较上季稍强

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 公布数据：台湾2013年第四季经济成长率料在1.8%(前季为1.66%
* 公布时间：1月28日(周二)08:30
路透台北1月27日 - 台湾2013年第四季经济成长率(GDP)成交率料为1.8%，较前季的1.66%微升。
根据路透访谈14家金融机构预估，2013年第四季台湾经济成长率为1.8%，预估的大区间在1.0-2.14%。
展望今年，部分分析师认为，台湾今年的经济成长率将因最大的出口市场--中国的经济成长仍有变数而蒙上阴影。
ING在报告中指出，中国企业的技术精进令台湾厂商不得不提高生产力，只不过，中国成长减速, 造成这个进程逆转, 也意味着台湾(及日本韩国)成长率可能减慢。
台湾主计总处11月底时下修2013年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%，令成长率保〞2〞破功；而2014年的经济前景也同步下修，原因主要是对出口的展望悲观。在此情况下，央行的升息时点只会更往后推迟。
路透日前的一项调查显示，2014年新兴亚洲经济体对全球经济增长作出的贡献将不及先前预期，即便这些经济体在西方的主要贸易伙伴国显示复苏迹象。
以下为金融机构对台湾2013年第四季经济成长率的预估值：
4 CAST 2.2%
澳新银行 1.3%
永丰金 1.85%
群益证券 1.3%
中国信托银行 2.0%
星展银行 1.8%
ING 1.8%
日盛投顾 1.7%
凯基投顾 2.0%
元富投顾 1.0%
Moody's 1.6%
大众银行 2.14%
台新投顾 2.0%
元大投顾 1.66%
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中值 1.8%
(记者 高洁如/李可柔; 审校 林高丽)
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