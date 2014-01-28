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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 08:38 BJT

台湾数据：第四季经济成长率初估年增2.92%，明显高于预期

路透台北1月28日 - 台湾主计总处周二公布，2013年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增2.92%，明显高于市场预期的年增1.80%，因出口与投资、消费均高于预期。

主计总处并称，2013年GDP年增率为2.19%，为2011年以来的高位，当时年增率为4.19%。

根据路透此前访查14家金融机构，分析师认为第四季台湾经济成长率料为1.8%，较第三季的1.66%稍强。

主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。(完)

欲浏览相关细节请点选(here) (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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