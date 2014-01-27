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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 16:54 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶挫跌至七个月低点，受日圆升值和股市跌势影响

“新兴市场货币走软带动日圆上涨，并令亚洲股市重创，这触发橡胶市场卖单，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa称，

美元兑日圆 周一在亚洲汇市尾盘报102.70日圆左右，上周五尾盘美元/日圆曾跌至七周低位101.77日圆，因新兴市场货币遭抛带动投资者到日圆中避险。

日股日经指数 周一跌至两个月低点，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 挫至四个半月低位。

“鉴于中国和日本橡胶库存较高，而且在中国春节前市场缺乏买家，TOCOM期胶价格有可能进一步下挫，测试6月25日的日低225日圆，”他称。春节假期将于周五开始。

上海期货交易所周五公布橡胶库存较前周增长1.8%。

上海期交所主力5月期胶合约 跌565元人民币，报每吨15,950元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤200.4美分，下跌7.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中/于春红; 审校 蔡美珍)
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