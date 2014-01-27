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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 18:18 BJT

中港贸易：12月香港净流入中国黄金量按月回升24%

路透香港1月27日 - 香港政府统计处周一数据显示，12月份香港对中国内地的黄金总出
口为126,644公斤（126.644吨），按月回升18%；月内净流入中国的黄金量按月亦升24%。
    
    据统计处提供的最新数据，12月由香港出口往中国的黄金数量为19,196公斤，转口至中
国的数量为107,448公斤；11月分别为25,297公斤和82,060公斤。
    
    12月自中国进口的黄金数量为31,797公斤，比11月的30,964公斤增2.7%。月内由香港净
流入中国的黄金总量回升至94,847公斤
    
    1-12月香港出口到内地黄金总量为近149.5万公斤，其中86%为转口，约14%为直接出口
。同期香港进口自内地黄金337.7万公斤。

    继11月金价单月回落5%后，12月份现货金 全月累计再跌3.8%。在经历了长达12年
的牛市后，金价 于2013年重挫28%，因全球经济复苏前景促使投资者转投较高风险资
产，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)逐步撤出极度宽松货币政策的计划也打压投资人对
持有黄金的热情。
    
  2013年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月         8,134    43,169    51,303      23,967     27,336
     2月        25,176    71,930    97,106      36,148     60,958
     3月        42,070   181,449   223,519      87,334    136,185
     4月        15,213   110,502   125,715      45,614     80,101
     5月         9,209   117,740   126,949      18,168    108,781
     6月         6,249   105,469   111,718       7,151    104,567
     7月        16,449   112,783   129,232      12,847    116,385
     8月        13,170   118,204   131,374      20,869    110,505
     9月        12,816   103,490   116,306       5,392    110,914
    10月        18,374   129,548   147,922      16,732    131,190
    11月        25,297    82,060   107,357      30,964     76,393
    12月        19,196   107,448   126,644      31,797     94,847
 资料来源：香港统计处（完） 

 (记者 梁慧仪；审校 林高丽)
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