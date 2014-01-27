中港贸易：12月香港净流入中国黄金量按月回升24%

路透香港1月27日 - 香港政府统计处周一数据显示，12月份香港对中国内地的黄金总出 口为126,644公斤（126.644吨），按月回升18%；月内净流入中国的黄金量按月亦升24%。 据统计处提供的最新数据，12月由香港出口往中国的黄金数量为19,196公斤，转口至中 国的数量为107,448公斤；11月分别为25,297公斤和82,060公斤。 12月自中国进口的黄金数量为31,797公斤，比11月的30,964公斤增2.7%。月内由香港净 流入中国的黄金总量回升至94,847公斤 1-12月香港出口到内地黄金总量为近149.5万公斤，其中86%为转口，约14%为直接出口 。同期香港进口自内地黄金337.7万公斤。 继11月金价单月回落5%后，12月份现货金 全月累计再跌3.8%。在经历了长达12年 的牛市后，金价 于2013年重挫28%，因全球经济复苏前景促使投资者转投较高风险资 产，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)逐步撤出极度宽松货币政策的计划也打压投资人对 持有黄金的热情。 2013年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 8,134 43,169 51,303 23,967 27,336 2月 25,176 71,930 97,106 36,148 60,958 3月 42,070 181,449 223,519 87,334 136,185 4月 15,213 110,502 125,715 45,614 80,101 5月 9,209 117,740 126,949 18,168 108,781 6月 6,249 105,469 111,718 7,151 104,567 7月 16,449 112,783 129,232 12,847 116,385 8月 13,170 118,204 131,374 20,869 110,505 9月 12,816 103,490 116,306 5,392 110,914 10月 18,374 129,548 147,922 16,732 131,190 11月 25,297 82,060 107,357 30,964 76,393 12月 19,196 107,448 126,644 31,797 94,847 资料来源：香港统计处（完） (记者 梁慧仪；审校 林高丽)