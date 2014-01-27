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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 16:56 BJT

中港个股：中国人寿预期2013年净利将按年升120%，因投资收益增加

路透香港1月27日 - 中国最大寿险商--中国人寿 周一称，预期2013年净利同比增长120%，因投资收益增加。

其于2012年的净利为110.61亿元人民币，每股盈利0.39元。

国寿H股今天收跌2.9%，报21.8港元；其A股亦跌4.11%，报13.76元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
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