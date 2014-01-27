欧洲金融：ECB关切短期利率波动，但目前无需采取行动--管委克诺特

“如果这成为涉及货币政策立场的问题，显然就要考虑以传统货币政策来应对，”克诺特说，“如果认为有必要应对，那么考虑进一步调降主要再融资利率就是符合逻辑的，在这种情况下也就会调降存款利率。”

克诺特指出远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)以及较长期利率一直更为稳定。此外，他表示，货币市场利率上升与市场运转更为良好有关，这说明过剩流动性降低。

“只有受到不利冲击，才有必要采取进一步行动。我认为目前不是这样的情况。”

克诺特还确认了欧洲央行的宽松政策倾向，称需要央行收紧货币政策还是非常遥远的事情。

他并对彭博表示，如果欧洲央行想进一步进行超长期再融资操作(VLTRO)，他希望在银行获得资金时增加一些条件，不过他表示目前没有必要进行这样的操作。

“截至目前，我认为资金紧张的情况还没有严重到需要考虑VLTRO的程度，”克诺特说。(完)